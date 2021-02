Valpartijen op gladde stoep voorkomen? Zand of zaagsel is milieuvriendelijker dan zout

Wie in België zijn stoep bij sneeuwval of ijzelvorming niet schoonhoudt, riskeert een boete tot wel 350 euro. En als er slachtoffers vallen (letterlijk), kunnen huiseigenaren ook nog eens voor de valpartij aansprakelijk worden gesteld.

Vroeger was het ook in ons land verplicht om de stoep of oprit sneeuwvrij te maken, maar omdat de regel moeilijk te handhaven bleek, is in 2007 besloten de regel te schrappen uit de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente.

Glijbaan

Wel is het strafbaar om gladheid te veroorzaken. U mag bij strenge vorst bijvoorbeeld niet uw auto wassen en wie een glijbaan voor de kinderen maakt door water over de stoep te sproeien, is aansprakelijk voor eventuele schade die iemand oploopt als hij door de ontstane gladheid op uw stoep uitglijdt.

Hoewel we dus niet verplicht zijn om het voor onze voordeur schoon te houden, is dat natuurlijk wel zo veilig voor uzelf, de buren of de bezorger. Maar wat is nou de beste manier om dat te doen?

Schep om te beginnen zo veel mogelijk sneeuw met een sneeuwschep naar de zijkant van het pad. Als u geen schep in huis heeft, kunt u ook een veegborstel of (vloer)trekker gebruiken. Let op dat niet alle sneeuw voor een afvoerput komt te liggen omdat die anders verstopt kan raken.

Zodra de stoep sneeuwvrij is, kunt u er een laagje strooizout op gooien. De sneeuw die er nog ligt, smelt dan sneller en zo voorkomt u dat het meteen weer bevriest. Veel strooien is niet nodig: 10 gram per vierkante meter is voldoende. Verwacht trouwens niet dat de gladheid meteen verdwenen is. Het zout heeft ongeveer een half uur nodig om echt goed zijn werk te kunnen doen.

Keukenzout

Heeft u geen strooizout in huis? Gewoon keukenzout is een goed alternatief, want ook dat heeft een dooiende werking. Het verschil is dat de strooivariant ongezuiverd en grover is. Bovendien iets geliger van kleur.

Groot nadeel van beide zoutsoorten is dat ze niet milieuvriendelijk zijn. Het zout onttrekt namelijk vocht uit de bodem en kan bomen en struiken aantasten. Strooi dus niet teveel en niet in de buurt van planten en andere begroeiing.

Strooizout is bovendien gevaarlijk als honden het binnenkrijgen doordat ze aan de sneeuw of aan de poten likken. Van al dat zout dat in de maag terechtkomt, kan een hond misselijk worden of diarree krijgen.

Een alternatief voor zout is zand of zaagsel. Wel wat minder effectief tegen gladheid omdat ze ijs niet laten smelten, maar beter voor de planten en het zal de stoep wat stroever maken zodat je minder snel uitglijdt.