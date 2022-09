Premium Het beste van De Telegraaf

Wat koop je voor… Deze coupé/cabrio’s zijn ’t beste voor € 5.000

Door Redactie Lifestyle Kopieer naar clipboard

Je zou best een cabrio willen, maar hoe doe je dat in de winter? Twéé auto’s worden toch ook veel te duur? Maar wat dacht je van zo’n coupé/cabrio die jaren geleden in de mode waren? Dat is twee ineen.