Kookboek getest: swingende vega-burgers (+ recept!)

Ben Lebus belooft dat we „nooit meer zullen worstelen met een vegetarisch alternatief voor vrienden die geen vlees eten”. Ik ben geneigd om het te geloven met al die prachtige recepten en foto’s.

Maar wat is toch dat intrigerende MOB uit de titel? Google biedt uitkomst: ’MOB Kitchen’ blijkt een online kookplatform dat studenten en ’young professionals’ helpt om budgetvriendelijke maaltijden van restaurantkwaliteit te bereiden. ’Mob’ betekent gewoon ’bende’ of ’groep’, een woord waarvoor Lebus koos omdat ’people kitchen’ al in gebruik was.

De vegetariër in huis mag het recept kiezen en gaat voor de halloumiburgers. Volgens Lebus „de lekkerste veggie-burger die er bestaat”.

Ik vind dat een kleine overdrijving en heb het liever over een simpele smaakbom die, als je de paprika’s vooraf roostert, bijzonder snel op tafel staat. De meerwaarde is de piripirisaus waarvoor je die paprika’s nodig hebt, en die met de gegrilde halloumi een bijzonder goede match vormt. Besmeer rijkelijk, zegt Lebus, dat nemen we ter harte. Lekker! Fijn boek dus.

Al hebben we toch een opmerking. Bij elk recept staat een Spotify-code zodat je „kunt gaan koken met de juiste muziek”. Halloumiburgers kook je blijkbaar op Love explosion van Donnell Pitman, dat ik niet ken en waardoor ik me niet meteen aangesproken voel. Wat mij betreft onnodige spielerei. Misschien denken young professionals daar anders over.

Halloumiburgers piri piri

Nodig

3 paprika’s (geen groene), rode ui, 1/2 citroen gerookte paprikapoeder, oregano, rode wijnazijn, rode peper, knoflook, 450 g halloumi, 4 hamburgerbroodjes, mayonaise, sla, olijfolie, zout, peper

Bereiding

Verwarm oven voor tot 200° C.

Snijd paprika’s ui in stukken.

Leg ze met halve citroen (snijzijde onderop) op een bakplaat.

Bak 45 min, haal uit de oven als paprika.

Doe een derde van paprika-uimengsel met citroenpulp in een blender, meng het met 1 theelepel paprikapoeder en 1 theel. oregano.

Doe er 1 eetl. rode wijnazijn, rode peper en 1 teen knoflook bij.

Breng op smaak met zout en peper en voeg 1 eetl. olijfolie toe.

Meng tot gladde saus.

Bak plakken halloumi in een hete grillpan 3-4 minuten per kant.

Rooster de hamburgerbroodjes.

Meng piripirisaus met 5 eetl. mayonaise.

Besmeer onderkant van broodjes hiermee.

Leg daar een plak halloumi op, dan geroosterde paprika, wat sla, meer mayo, meer halloumi en dan de bovenkant van de broodjes.