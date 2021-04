Nederlanders gaan liever op vakantie dan dat ze de ware liefde vinden

Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek van Booking.com onder 28.000 respondenten uit 28 vershillende landen.

Alle respondenten, waaronder 1000 uit Nederland, is onder andere gevraagd of zij door de coronapandemie anders tegen reizen aankijken, naar wat voor soort vakantie ze vooral verlangen en of er al voorbereidingen zijn getroffen voor een toekomstige reis.

Impact

Het feit dat het in 2020 niet mogelijk was om te reizen zoals we dat voorheen gewend waren, heeft veel impact gehad op ons welzijn. 42% van de Nederlanders geeft aan dat de reisbeperkingen een negatieve impact heeft gehad op hun geestelijke gezondheid en een bijna hetzelfde aantal Nederlanders (38%) voelde zich vanwege de reisbeperkingen opgesloten in eigen huis.

Voor 55% van de Nederlandse respondenten is reizen nu belangrijker dan vóór de pandemie. Ondertussen verkiest 76% reizen boven succes op het werk; ze gaan liever op vakantie dan dat ze promotie maken. Bovendien verkiest 71% reizen boven het vinden van de ware liefde.

Toekomstige reis

Dat Nederlanders niet kunnen wachten om weer op reis te gaan blijkt wel uit de voorbereidingen die worden getroffen. Twee op de vijf (42%) van de Nederlandse reizigers hebben de lange tijd thuis gebruikt om toekomstige reizen te plannen en 36% heeft meer vakantiedagen gespaard om in 2021 mogelijk een langere vakantie op te nemen.

Strandvakanties blijven erg populair en vier op de tien (40%) Nederlanders hebben er vertrouwen in dat ze in de zomer van 2021 weer op strandvakantie kunnen.

Ook blijkt dat men toe is aan wat ontspanning na een hectische tijd. Een ontspannende vakantie aan het strand of bij een spa zal voor bijna een vijfde (17%) van de reizigers dan ook de eerste reis zijn, zodra dat veilig is om weer te reizen. Slechts 11% is van plan een actieve reis te boeken en voor maar 5% heeft een stedentrip prioriteit.

Optimistisch

Ondanks de wetenschap dat de pandemie nog niet voorbij is, hebben zes van de tien Nederlandse reizigers (63%) meer hoop over reizen in 2021 vanwege de uitrol van coronavaccins. Bijna hetzelfde aantal Nederlanders (60%) zegt nog meer naar reizen te verlangen in 2021, omdat ze dit in 2020 nauwelijks konden.

Het vertrouwen in de vaccins is groot: meer dan de helft (54%) van de Nederlandse reizigers zegt dat ze pas internationaal gaan reizen als ze gevaccineerd zijn, onder 55-plussers is dit zelfs 69%. 51% van de Nederlandse reizigers geeft aan alleen naar landen te willen reizen die vaccinatieprogramma's hebben geïmplementeerd. Er is ook enige terughoudendheid: 31% betwijfelen of een vaccin het reizen echt veiliger maakt.