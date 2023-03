Premium Het beste van De Telegraaf

Een rondje Achterhoek met schrijfster Corine Hartman: ’De natuur is hier zo mooi’

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Het kasteel Ruurlo, deels daterend uit de veertiende eeuw, in al zijn glorie. Ⓒ 123rf

De ’parel van de Achterhoek’ is de trotse bijnaam van het dorp Vorden, befaamd om zijn acht kastelen. Minder bekend is dat er inmiddels twintig wijngaarden in de regio zijn die stuk voor stuk kwaliteitswijnen maken. Thrillerschrijfster Corine Hartman neemt ons mee naar de streek die in haar boeken een belangrijke rol speelt.