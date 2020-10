De vuilniscontainer als schatbewaker

Het is dat ik door mijn omgeving in toom word gehouden. Dat ik ben verhuisd en daardoor niet langer vanuit de keuken op een vuilcontainer uitkijk, helpt ook. Maar zodra ik langs het vuilnis rijd, kan ik niet anders dan remmen en scannen. Zie ik iets moois, dan laad ik in. Oók als ik geen idee heb wat ik met mijn vondst ga doen.

En toch, deze ‘horder’ kent grenzen. Zo gaat het me te ver om met de morgensterren van nu (lees zwervers) bij het vuil te ruziën om een oud kastje. Maar als ik op mijn vaste adresje in Frankrijk ben, doe ik het wel: regelmatig rijd ik naar een modderig terrein vol ogenschijnlijke rotzooi. Zodra het hek open gaat, is het vechten en graaien geblazen. Ik vind er met regelmaat een schat, en kan mijn geluk niet op.

Tweedehands heeft het imago van vies en muf en vaak is dat het ook. Jammer, én onnodig zo laat het Zweedse winkelcentrum ReTuna zien. Dit winkelcentrum is hip en fris maar ook een tweedehandswalhalla. Inmiddels komen hier dagelijks 700 Zweden die bewust op zoek zijn naar iets dat nog een tweede ronde meekan. Naast het winkelcentrum ligt een milieupark waar iedereen zijn afdankertjes kan inleveren. Tot hier de ranzigheid, want als winkeliers er hun slag hebben geslagen, presenteren zij hun vondsten in hun gepimpte winkel. En behalve de fietsenwinkel, meubelzaak en kledingwinkel vind je hier bijvoorbeeld ook een bloemenwinkel met veldboemen. Ook kun je er workshops volgen of ‘geupcyclede’ producten kopen; trendy accessoires, gemaakt van restmateriaal uit het milieupark. ReTuna is zo’n succes dat ook Ikea zich er gaat vestigen. Met jawel, tweedehands Ikeameubelen. Troep? Integendeel. Denk vooral na voordat u meubels van vroeger bij het vuil zet. Vintage Ikea is namelijk geld waard, zo worden er duizenden euro’s neergeteld voor ontwerpen uit hun begintijd. Ik zag pas de Järpen, zo’n draadstoel uit de jaren negentig, bij het vuil staan. En ben nog altijd boos op mezelf dat ik toen niet ben gestopt voor deze toekomstige designklassieker.

Volg Babette op Instagram: babettewieringa. Mail: [email protected].