Do not disturb-kaartje aan de deur van je hotelkamer hangen? Doe het niet te lang!

Maria Mata, een schoonmaakster die werkzaam is bij een hotel in San Francisco zegt tegen website HuffPost dat ze er eigenlijk van baalt als gasten het bordje tijdens hun gehele verblijf aan de deur hangen. „Gasten denken misschien dat ze ons er een plezier mee doen omdat wij de kamer dan kunnen overslaan, maar het is juist fijner voor ons als we de kamer wél mogen schoonmaken. Als een kamer twee of drie dagen niet wordt schoongemaakt, is die namelijk erg vies”, zo zegt Mata. „In dat geval heb ik juist veel werk aan de klus en dat voel ik aan mijn lichaam. Het is voor mij gemakkelijker om de kamer elke dag een opfrisbeurt te geven.”

Ook Antoinette Clerisier, die werkt op een resort in Florida, denkt daar net zo over. „Als kamers meerdere dagen niet worden schoongemaakt, zijn erg vuil en moeilijker voor mij om schoon te maken.”

Mata zegt bovendien dat ze juist kamers wil schoonmaken omdat ze daarmee haar brood verdient. „Als veel gasten geen behoefte hebben aan een schoonmaakster, dan zegt mijn baas dat ik niet naar het werk hoeft te komen. Ik verlies dan het loon waarop ik die dag rekende.”