Lezersvraag: was buiten drogen zorgt toch ook voor slijtage?

Gossip

Khloé Kardashian voelde zich nooit mooi in zwemkleding

Khloé Kardashian poseert maar wat graag in niemendalletjes, maar dat was lang niet altijd het geval. Er was zelfs een tijd dat ze geen bikini’s aan dufde, omdat ze zichzelf daar niet mooi in voelde. Om voor eens en altijd af te rekenen met dat slechte gevoel, lanceerde ze een nieuwe badkledingcollec...