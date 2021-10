Lezerstip: zo bestrijd je mieren in huis

VROUW magazine

Recept: Kimchidog

Culi-expert Marjolein: „Ik heb meer huisdieren dan me lief is. Behalve de hond en twee katten hebben we sinds kort ook een muis in de keuken. Hij ziet er schattig uit, maar ik ben ’m toch liever kwijt dan rijk. Ik moet me alleen nog even beraden op een humane manier om hem de deur uit te zetten. Maa...