Freek Vonk wordt getrakteerd op een adembenemend schouwspel van vleerhonden

Indonesië, het land van de duizend eilanden. Elk met een uniek karakter en spectaculaire natuur. Ik heb mijn kamp opgeslagen in de Kleine Soenda-eilanden, aan de rand van Komodo. Niet ver van Pulau Koaba vandaan, een eiland dat ook wel Kalong Island wordt genoemd. Kalong is Indonesisch voor grote vleermuis. Elke avond nadat de zon is gezakt, maken zij zich klaar voor een avondje schransen: gigantische vleerhonden! In de mangrovebossen die het eiland omzomen, leven er duizenden.

Het is nog niet zover en ik heb nog tijd om mijn slaapplek in orde te maken. Vanavond kampeer ik op een boot. Niets heerlijker dan dat, als de zee tenminste rustig is. Het grote voordeel van slapen in de buitenlucht, op een open dek op zee, is dat je bijna geen last van muggen hebt. Die houden niet van de zilte omgeving of van wind. Ik zoek mijn stoel op het bovendek op, ik ga zitten en wacht.

Vleerhonden of vliegende vossen eten bloemen, nectar en vruchten. Anders dan kleinere vleermuizen ’vangen’ ze hun voedsel niet met behulp van echolocatie, maar met hun grote, goede ogen en neus. De kolonie die op Kalong leeft, vliegt naar het verderop gelegen Flores. Dat eiland stond vroeger vol met moessonwoud, tegenwoordig met boomgaarden en fruitplantages. Voor de vleerhonden is het één pot nat. Ze kunnen zich ook tegoed doen aan een jungle tjokvol bananen, papaja, kokosnoot en doerian.

Voor de opbrengst van de plantages is het wat minder, want elk van de horde bezoekers eet dagelijks zijn eigen gewicht aan voedsel. Vliegende zoogdieren verbranden ontzettend snel brandstof en hebben een constante behoefte aan energie.

Maar bossen zijn blij met hun bezoekers. Vooral op eilanden en andere plekken waar geen of weinig andere bestuivers of zaadverspreiders leven, zijn vleerhonden essentieel voor het ecosysteem. Omdat zij kunnen vliegen en flinke afstanden afleggen, verbinden zij verschillende, van elkaar geïsoleerde stukken bos met elkaar. Simpelweg door te kakken en een harige kop vol stuifmeelkorrels.

De eerste vliegers verschijnen boven de boomtoppen: de show is begonnen. Ze flapperen bijna lui met hun vleugels en lijken meer op meeuwen dan vleermuizen. Geen wonder: kalongs hebben een vleugelspanwijdte van anderhalve meter. Dan is de hele lucht ineens gevuld met donkere silhouetten. Maar het is doodstil. Ze geven geen kik! Doelgericht en zwijgzaam vliegen ze kilometers ver naar hun voedselplekken.

Dat is wel anders als ze morgenochtend terug bij hun roestplekken in de mangroven zijn. Dan vechten ze luidruchtig om de beste hangplekken. De laatste paar vleerhonden vliegen hoog boven ons door de gouden lucht. Een adembenemend schouwspel. Ik verheug me al op morgenavond. Dan doen ze het nog eens dunnetjes over!