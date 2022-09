De boot van Jacob (66) wordt aangedreven door een gasturbine uit een helikopter

Boot: Powerboat Bluefin Inferno 37

Motor: Rolls-Royce gasturbine van ruim 1000 pk, voorheen gemonteerd in een Westland Whirlwind helikopter. Plus 2 Mercury buitenboordmotoren van 60 pk

Onderhoud: Minimaal 600 euro per jaar.

„Toen ik een jaar of 10 was, had ik mijn eerste boot: een zeilkano. Ik bleek alleen niet geschikt om me door de wind te laten voortbewegen.

In 2005 voer ik mee met mijn vriend Jan Woudstra. Hij had een boot met een gasturbinemotor; zo een wilde ik ook! In 2006 kocht ik een Rolls-Royce gasturbine en in 2008 vonden we daar de geschikte boot bij: Bluefin Inferno 37, direct afgeleid van een Cigarette Cafe Racer 35. Het heeft nog twee jaar geduurd voordat de boot te water ging met de gasturbine erin.

Het opstarten en de kracht van de gasturbine ervaren is altijd een heel aparte ervaring. Het maximale koppel van de motor is meteen beschikbaar en alle 1000 pk’s krijg ik vanaf de start.

De motor komt uit een Westland Whirlwind-helikopter. Zo is ook de naam ontstaan: Whirlwind, ook al omdat ik niet bepaald achteraan vaar.

We gebruiken de boot zowel om op de buitenboordmotoren rustig door de grachten en over de Amstel of de Vecht te varen. Maar we trekken ook graag zwemvesten aan om op het IJsselmeer met de golven te stoeien. Of we gaan in Volendam een visje eten.

Een jaar of vijf geleden kwam er een wijkagent naar me toe die vroeg waarom ik op de buitenboordmotoren de haven uitvoer en pas buitengaats de gasturbine startte. Ik zei dat ik geen overlast wilde veroorzaken.

De agent zei dat het best mocht, dat mensen het wel leuk zouden vinden. Dat klopt: bijna iedereen stopt met waar hij of zij mee bezig is en we varen meestal onder bovenmatige belangstelling de haven uit.”