Wel of niet in de koelkast, die eieren?

Het Voedingscentrum schrijft in ieder geval voor dat je eieren het beste in de doos in de koelkast kunt bewaren, want dan blijven ze langer vers. Het remt ook de groei van bacteriën. Ook dat doosje is van nut: het zorgt ervoor dat de eieren minder snel uitdrogen.

In de winkel worden eieren trouwens buiten de koeling bewaard, om condensvorming (en daarmee bacteriegroei) te voorkomen. Als je ze namelijk uit de koeling in je boodschappentas mee naar huis neemt, krijg je algauw condens op de eieren. De schaal zou de eieren bovendien al voldoende beschermen tegen vocht en vuil.

Brood

Er zijn mensen die brood in de koelkast bewaren. Toch kun je dit beter niet doen, want zo droogt het brood uit. Voor belegde broodjes is het een ander verhaal: die kun je wel even in de koelkast bewaren. Maar eet ze zo snel mogelijk op, in ieder geval dezelfde dag.

Een geopende fles rode wijn

Heb je een restje over van die geopende fles rode wijn? Dan kun je de fles het beste in de koelkast bewaren, net als met alle andere wijnsoorten. Daar blijft ‘ie één tot drie dagen goed.