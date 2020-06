Hotel van de week: Typisch Italiaans bij Mario in Neck (NH)

Twintig jaar geleden dineerde ik bij restaurant Mario, en denk daar nog altijd met plezier aan terug. Die leuke Italiaanse Mario, dat goddelijke eten... Hij leerde me zelfs van spruitjes genieten.

Het restaurant in het Noord-Hollandse dorp Neck is er nog steeds. Sterker nog, het is uitgebreid met een hotelletje: boven het restaurant liggen vijf knusse kamers. Het idee is dat je de overnachting combineert met een verrassingsmenu van 8 (!) gangen en na het diner zo je bed in rolt. Zeker geen overbodige luxe wanneer je het menu, zoals in ons geval, combineert met het wijnarrangement van zelf geïmporteerde wijnen.

En luxe, dat is het. Wij hebben een enorme kamer met een fijne badkamer en uitzicht op de weilanden rond Neck. Niet alleen de drank maar ook de serene rust maakt dat je er als een roosje slaapt.

Thuis voelen

Bij de familie Uva voel je je direct thuis. Mario is inmiddels overleden maar nog altijd draait alles om una tradizione di famiglia. Na een welkomstdrankje krijgen we een verrassingsmenu, op veilige afstand geserveerd. De antipasto, de zelfgemaakte ravioli, het vis en vlees; alles is vers, smakelijk en verrassend. De gastheer vertelt alles over de gerechten, maar ook hoe Mario het dorpscafé Het Anker in 1967 van zijn Nederlandse schoonvader kocht. Zijn restaurant groeide uit tot een van de beste Italiaanse restaurants van Nederland, dat begin deze eeuw zelfs een ster veroverde. Hoewel geen ster meer, genieten we van een hemels verblijf. Wat een feest om er in tijden van corona weer eens uit te zijn. De volgende ochtend, na een Mario-waardig ontbijt, ontdekken we de prachtige landelijke en waterrijke omgeving, huren we een kano en doen we een molenroute. Maar ondanks dit oer-Hollandse landschap wanen we ons nog steeds in Italië.

In ’t kort

Interieur

Gezellig, met een vleugje Italiaans. Aan de muur vertelt een portretserie de familiegeschiedenis.

Ligging

Midden in pittoresk Noord-Holland.

Service

Op zijn Italiaans: gastvrij en uitbundig.

Praktisch

De kamers zijn alleen te boeken in combinatie met het verassingsmenu in het restaurant.

Kamerprijzen vanaf 130 euro, exclusief het verrassingsmenu.

restaurantmario.nl