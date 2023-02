Wouter (35) is met zijn gezin op wereldreis: ’Langste reis van ons leven’

Mooiste herinnering

„Toen wij in het voorjaar met een camper door de Rocky Mountains in Amerika reden, kwamen de beren net uit hun winterslaap. Vanaf Yellowstone, in het Grand Teton National Park, liepen we door een flink pak sneeuw naar de start van een wandelroute. Het informatiebord werd opeens door een moeder grizzly en haar drie welpjes bestudeerd! Op slechts een meter of tien stonden we oog in oog met de beren. We namen uiteraard snel afstand en de beren liepen zonder blikken of blozen het wandelpad op om dezelfde route als wij te gaan wandelen... De adrenaline gierde door ons lijf.”

Drama

„In 2020 zaten we op het eiland Dominica toen de wereld op slot ging vanwege het toen nog onbekende coronavirus. Met de allerlaatste vlucht konden we naar Barbados, waar we voor maanden leken vast te gaan zitten. Air Canada en met name de politie van Toronto hebben een overstap verzorgd en ons in een hotel ondergebracht zodat we met de allerlaatste KLM-vlucht uit Canada naar huis konden.”

Wereldreis

„In 2016 reisden mijn vrouw Suzanne en ik een jaar door alle continenten van de wereld. We waren in Nieuw-Zeeland, India, Zuid-Afrika, Colombia. Vorig jaar zijn we met oud en nieuw vertrokken voor de langste reis van ons leven. We begonnen in Oman en zijn nu in Australië, na het Amazonegebied en de Galapagoseilanden.”

Gadget

„Als cameraman en filmmaker is mijn leven veranderd door de uitvinding van de drone. Ik heb hem altijd bij me en voel me een echte piloot als ik de mooiste landschappen van bovenaf kan bekijken. Nog altijd verbazingwekkend hoe je het gevoel van ultieme vrijheid beleeft.”

Gek

„Een kleine walvis naast onze boot in Zuid-Afrika zat vast in een vissersnet. De kustwacht was nog te ver weg, waardoor we strikte orders kregen om het beestje niet uit het oog te verliezen. Urenlang voeren we verder de oceaan op. Uiteindelijk redde de kustwacht de walvis terwijl aan boord bijna iedereen had overgegeven en de tocht vijf in plaats van twee uur had geduurd.”

Droom

„Antarctica. Ik wilde van jongs af aan de hele wereld zien. Ik ben vooral gek op bergen, natuurverschijnselen, planten en dieren. Duizenden pinguïns zien scharrelen bij een opkomende zon is het ultieme geluk.”

