Planten in oktober in de tuin zetten, kan dat wel?

Oktober is inderdaad een heel goede maand om vaste planten en heesters te planten en te verplanten. De weersomstandigheden zijn nog goed, het is niet te koud en het regent vaak. Zo kunnen de wortelgestellen van de planten, nog voordat de winter zijn intrede doet, helemaal herstellen zodat ze in het voorjaar extra mooi en sterk uitgroeien. Zorg wel voor wat bescherming; bedek de aarde rond de nieuweling met bijvoorbeeld afgestorven bovengrondse resten van andere planten.

Oktober is ook een goede maand voor haagplanten en vergeet de bloembollen niet! Zij zorgen vroeg in het jaar voor een vrolijke toets, te beginnen met de sneeuwklokjes. Deze vrolijke bloeiertjes breiden zichzelf uit via nieuwe bolletjes onder de grond.