’Die alligator om toeristen tevreden te houden, is die dood...?’

Met de huurauto rijden we Miami uit, voorbij eindeloze voorsteden en shopping malls. Gezellige winkelstraten zoals in Nederland kennen Amerikanen amper. Alles ligt in clusters aan de rand van steden, omgeven door een zee van asfalt. De klant komt namelijk met de auto en wil voor de deur parkeren.

Na de stad begint abrupt de natuur. De weg voert door een kaal, struikachtig landschap naar een touroperator die bezoekers het water opstuurt in de bekende moerasboot; een breed, plat vaartuig, aangedreven door een joekel van een propeller.

We zijn vandaag bepaald niet de enigen. Busladingen dagjesmensen verdringen zich bij loketten. Er is een rij voor de boottour, de liveshow en voor de toiletten.

"Val niet overboord, dan ben je lunch"

Moerasboten met knetterende motoren laden en lossen toeristen. Na twee uur wachten is het eindelijk onze beurt. „Houd je handen binnen de reling en val niet overboord, want dan ben je lunch”, grapt de kapitein terwijl hij op de achtersteven in zijn verhoogde stuurmanszetel klimt.

Met een dot gas glijden we de plas op. Om nog geen honderd meter verderop halt te houden.

Op een tak die uit het water steekt, zit een fors reptiel. De kapitein dreunt wetenswaardigheden op. Dat doet hij zo plichtmatig dat ik me begin af te vragen hoe het beest daar is gekomen.

Roerloos exemplaar

Het wantrouwen groeit wanneer een kwartiertje verderop boten vol toeristen zich bij een eilandje dieper in het moeras verdringen. De kapitein zegt dat we boffen; er is een alligator gespot. Op het riet ligt een roerloos exemplaar van zo’n anderhalve meter.

Alle herrie van opdringerige boten laat het dier volledig koud. Volgens mijn vrouw is het beest dood. „Die hebben ze daar vast neergelegd om de klant tevreden te houden”, schampert ze.

Goudmijn

Inderdaad wordt hier een goudmijn uitgebaat bij de gratie van aanwezig wild. Een kaartje kost tientallen dollars, dan wil je ook zien waarvoor je komt. Vrienden uit Washington die in Florida hebben gewoond, zouden later uitleggen dat de beesten daadwerkelijk voor levende standbeelden kunnen doorgaan en ook territoriaal zijn. Dat zou kunnen verklaren waarom de moerasboten weten waar ze wezen moeten.

Ik krijg tijdens de boottocht de aanvechting om de volgende dag weer zo’n trip te maken, als proef op de som. De lange rij wachtenden bij terugkomst in de haven helpt die gedachte om zeep.

De doorlopende voorstelling gaat onverminderd door. Een nieuwe lading toeristen wordt ingescheept

Hun kapitein klautert in zijn stoel en roept iets over ’lunch’. Er klinkt gelach. Zou het dan toch?