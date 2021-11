Amerika, here we come! Of toch nog maar even niet?

Wat hebben we veel Amerika-liefhebbers onder onze lezers! In onze mailbox veel mensen in jubelstemming omdat het sinds deze week weer mogelijk is om naar de VS te reizen.

Voorwaarde is dat zij volledig zijn gevaccineerd en een negatieve coronatestuitslag kunnen tonen. Voor de meesten geen probleem.

Anja Bolman staat te trappelen. Zij heeft haar zus die tien jaar geleden naar New York verhuisde, niet meer gezien sinds corona uitbrak. „Eind november kunnen we elkaar eindelijk weer in de armen sluiten.” Over corona maakt zij zich geen zorgen: „Mocht het land op slot gaan of ik zou in quarantaine moeten, dan heb ik haar in ieder geval weer gezien.”

Ook Jeroen de Man en Gusta Zonneveld mailen dat ze binnenkort in Amerika met hun geliefden worden herenigd. Mary Oplaat die een dochter in Texas heeft, wil wel, maar vraagt zich af of het beter is om pas te gaan als de coronacrisis echt voorbij is.

Enkele Amerika-liefhebbers zijn het niet eens met de reisvoorwaarden. Olivier Heegveld stelt: „Ik wacht even tot ik écht weer ontspannen kan reizen.”

Twijfels

Wij zouden in mei onze dochter opzoeken die met haar gezin in Texas woont. Helaas is dat anders gelopen vanwege de reisbeperkingen. Toen we in september hoorden dat de VS wee voor gevaccineerden met een negatieve PCR-testr opengaan, hebben we een fles bubbels opengetrokken. Nu hebben we toch onze twijfels.

Mary Oplaat

Langer vakantie

Deze week gaan wij op vakantie naar het Caribisch gebied en als het kan, plakken we er een week Florida aan vast. Dat is maar een klein stukje verder!

Leo Verkerk

Gedoe

Ik wil graag op vakantie naar het mooie zuiden van de VS. Een hoop gedoe, want ik moet een B2-visum aanvragen omdat ik een paar jaar geleden in Iran ben geweest. Toch weerhoudt dat me er niet van.

Jac van Ierssel

Uitstel

Ons favoriete vakantieland is Amerika, met name het westen. Het liefst regelen we alles zelf en boeken dan een ’fly and drive’. Aangezien autoverhuur momenteel schrikbarend duur is, stellen we onze reis toch nog even uit. Wij wachten gunstiger tijden af.

H. Schuijling

Dochter

Onze dochter werkt sinds januari 2020 als au pair in Colorado Springs. Vanwege corona hebben we elkaar sindsdien niet meer gezien, maar volgende maand vliegt mijn man voor twee weken naar haar toe. In januari reis ik een maand met haar rond om haar daarna mee naar huis te nemen.

Gusta Zonneveld