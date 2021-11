Dagrecept: Franse, in rode wijn gepocheerde eieren

Vooral in de koudere maanden als je het mij vraagt. Alain Caron nam het recept mee in zijn Bijbel van de Franse keuken (Carrera Culinair). Breng de rode wijn met de azijn en 250 ml water in een middelgrote pan aan de kook, maar zorg dat het niet daadwerkelijk kookt. Bak in een koekenpan de spekjes zachtjes uit, bak de ui, wortel en knoflook even mee.

Voor het pocheren van de eieren roer je met een lepel in de pan met wijn zodat een draaikolk ontstaat. Breek een ei, laat het in de kolk glijden en drie minuten garen, schep het met een schuimspaan eruit, herhaal dit proces.

Voeg dan het spek, de groente, het kruidenboeket en bouillonblokje toe en kook voor de helft in. Haal het boeket eruit, bind de saus met maizena en kook even door. Breng op smaak, leg de eieren op geroosterd brood met wat blaadjes sla en schep er flink wat saus over. Garneer met wat bieslook.

Nodig voor 4 personen:

- 1 fles rode bourgogne

- 4 el rode wijnazijn

- 125 g spekblokjes

- 2 uien (gesnipperd)

- 1 winterwortel (in blokjes)

- 1 teentje knoflook (gehakt)

- 4 eieren, 1 el maizena

- 1 kruidenboeket, 1 krop sla

- 1 blokje kippenbouillon

- 4 dikke sneden landbrood

- bieslook (grof gesneden)