Deze elektrische auto is voor iedereen en komt dit jaar al op de markt

Citroën publiceerde onlangs een korte video op YouTube, die twintig seconden duurt, waarin het kort een nieuw front van een elektrische auto toont. Er is weinig te zien, al schrijft Citroën de volgende tekst: ’In 2020, Citroën makes electric mobility accessible to all!’

Ami-One

Hoewel het merk niet vertelt om welke auto het hier gaat, kan Autovisie het al raden. Vorig jaar presenteerde de fabrikant de Ami-One, een gaaf futuristisch stadsautootje waar maximaal twee mensen in passen. Kort geleden kondigden de Fransen aan het fraaie model ook echt in productie te nemen, waardoor hij dit jaar al verschijnt. 1+1=2, en dus lijken we op de video de neus van de aankomende Ami-One te zien. Op 27 februari krijgen we daar een bevestiging van, zo geeft het merk in dezelfde video aan.

De productieversie van de Ami-One staat waarschijnlijk niet ver af van de conceptversie. Toch zien we in de video wel andere lichtunits: de twee led-strips van het conceptmodel zijn verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor een ronde koplamp. Vorig jaar kreeg Autovisie al de mogelijkheid om het model te ontdekken. Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen maakte daar deze video over:

Hoeveel de Citroën Ami-One gaat kosten weten we nog niet, maar door de aankondiging van het merk zelf verwachten we dat die een stuk goedkoper is dan de elektrische modellen die we nu kennen. Maar daarmee heeft het merk geen primeur. Een andere Franse fabrikant, Renault, kondigde vorig jaar namelijk al aan ook dit jaar met een zeer betaalbare elektrische auto te komen.

K-ZE

Die autobouwer brengt in China al de K-ZE uit: een kleine stadsauto die daar onder de 10.000 euro kost. Renault wil die auto dit jaar al naar ons continent halen, waar hij rond de 11.000 euro gaat kosten. De K-ZE heeft een batterij met een capaciteit van 26,8 kWh, goed voor een bereik van ongeveer 250 kilometer. Wel gaat de auto aangepast worden voor de Europese markt. Op welke manier dat gebeurt, is nog niet bekend.

Concurrentie

Daarmee zijn dit twee elektrische stadsauto’s die ook echt goedkoper zijn dan de concurrentie. Wie nu ’voor weinig’ elektrisch wil rijden, kan bijvoorbeeld aankloppen bij de Volkswagen Groep. Het concern biedt de elektrische Volskwagen Up, Seat Mii en Skoda Citigo aan. Het zijn relatief goedkope auto’s in de private-lease, maar wel duur in de aanschafprijs. De drie auto’s kosten namelijk nog wel minstens 23.000 euro. Ook Smart biedt kleine elektrische stadsauto’s aan, maar die kosten een vergelijkbaar bedrag. Kijken we een segment hoger (Opel Corsa, Peugeot 208), dan liggen die prijzen al rond de 35.000 euro. En dat is veel meer dan de standaard benzineversies, die - in het geval van de Volkswagen Up - zo’n tienduizend euro goedkoper zijn.