Lezersvraag: hoe krijg ik gele vlekken van crèmes uit mijn kleding?

Vergeeld

Bertie Kaars: „De halzen van mijn witte bovenkleding zijn geel. Vanish, groene zeep, Shout, ossengalzeep, waterstofperoxide; niets maakt mijn kleding weer wit. Het zijn bepaalde crèmes (vooral als er ook een factor zonnebrand in zit) die deze vlekken veroorzaken.”

Zamarra: „Het klopt dat bepaalde (zonnebrand)crèmes lelijke vlekken in textiel kunnen maken. Dep de vlekken eens met wasbenzine en was de kleding daarna meteen in de wasmachine. Als de crème ook zelfbruiner bevat, dan kunt u het best deppen met vlekkenmiddel voor ’vocht, planten en inkt’ Dit zijn die kleine 50 ml flesjes van Dr Beckmann of Citin, verkrijgbaar bij de drogist.”

