’Niet alle koloniale kunst geroofd’

Prof. dr. Pieter ter Keurs: „Ik ben er absoluut niet op tegen dat bepaalde spullen teruggaan naar het land van herkomst. Maar dat moet wel om de juiste redenen gebeuren.” Ⓒ Foto Universiteit Leiden

Niet alle voorwerpen uit de koloniale periode in Nederlandse musea zijn met geweld verkregen of onder dwang afgestaan. „Veel objecten zijn eerlijk gekocht, nieuw gemaakt voor tentoonstellingen of waren diplomatieke geschenken”, stelt de kersverse ’museumprofessor’ dr. Pieter ter Keurs.