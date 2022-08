Tips van Zamarra voor het verwijderen van rookaanslag in huis

Fia: „Mijn dochter krijgt binnenkort de sleutel van een appartementje. Daar is zoveel gerookt dat alles (muren, plafonds, deuren, ramen, keukenkastjes) gewoon bruin is. Hoe is dat te verwijderen?”

Zamarra: Rookaanslag is op zich van muren en plafonds te halen, bijvoorbeeld met Universol, maar de vraag is of het echt weer lekker fris wordt. Ik zou eerder kiezen voor verven met een speciale verf die over nicotinevlekken heen kan, zoals Alabastine 2in1 Muurverf Vlekken. Voor de ramen en de keuken kunt u water met een scheutje ammonia gebruiken.

