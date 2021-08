Kleine campings zonder veel poespas zijn geliefd

Ruime kampeerplekken, goede sanitaire voorzieningen, niet al te massaal. Een winkeltje of boer in de buurt voor lokale lekkernijen is een pre.

Een kleine natuurcamping of boerencamping blijkt geliefd. Paul la Crois die vroeger wildkampeerde en nu een caravan heeft, kampeert graag „op een sobere camping zonder activiteiten of wifi”. Frans de Slegte denkt daar net zo over. Met een schoon toilet en dito douches is hij al tevreden. „Liever geen toeters en bellen of animatie.”

Adri Lodewijkx moet van dat laatste ook niets hebben vanwege de „krijsende Nederlandse kinderen”. „Die herken je altijd meteen in het buitenland”, stelt hij. Hermien ten Bolscher schrijft dat zij graag meer campings wil zien waar kinderen én honden niet zijn toegestaan. „Je wordt gek van al die viervoeters.”

Rosan de Koning is eigenlijk de enige die een vijfsterrencamping geweldig vindt. Vanaf de camping in Italië schrijft zij dat ze het vooral belangrijk vindt dat haar drie puberdochters het naar hun zin hebben. „De eerste week waren onze buren er ook met hun drie kinderen. Wat hebben we met z’n allen genoten!”

Geen verleiding

Al 47 jaar kamperen wij op boeren- en minicampings. We hebben ons nog nooit laten verleiden tot zogenoemde ’vermaakcampings’.

A. Hermans

Vers brood

Op een kleine camping kamperen wij het liefst. Als het kan in de Franse Pyreneeën en waar we elke ochtend verse broodjes kunnen halen. Wij zijn zestigers, maar vinden het leuk als kinderen welkom zijn. Gezellig!

M. Pikkert

Kleinschalig

Wij kamperen het liefst op een kleinschalige camping, het liefst een die de mogelijkheid biedt om aan het einde van de dag even in het zwembad te plonsen. Dit hoeft niet eens op de camping zelf te zijn. Verder hoeven we geen luxe, als het sanitair maar schoon is en functioneert.

Astrid en Kjell

Weelde

Met onze caravan staan we het liefst op een rustige, niet te grote, camping met ruime plaatsen. Als het even kan in de buurt van een stadje of groot dorp. Het allerbelangrijkste is voor ons privé-sanitair. Vorig jaar hebben we op zo’n camping gestaan. Wat een weelde.

Rein van der Haar

Vijfsterren

Sinds enkele jaren worden de wensen van onze tieners steeds belangrijker. Zij willen leeftijdgenoten ontmoeten, uitgaan en grenzen opzoeken. Dit jaar staan we voor het eerst op een vijfsterrencamping. Geweldig, voor ieder wat wils! Overdag naar het strand of het zwembad, ’s avonds een borreltje. Vinden de meiden het leuk, dan vinden wij het ook leuk!

Rosan de Koning