’In Vietnam had ik een rat op mijn bord liggen’

Mooiste herinnering

„De reis die ik in 2014 met mijn dochter en drie kleinzoons door Marokko maakte. De besneeuwde toppen van het Atlasgebergte, de valleien vol rozen, de eeuwenoude kasba’s en de kamelentocht door de woestijn. We ontbeten op het dakterras van onze B&B met uitzicht op het Djemaa el Fna-plein en de medina van Marrakesh. Maar de mooiste ervaring was hoe wij door de lokale bevolking werden benaderd. Wellicht zorgde de combinatie ’oma, moeder en drie kleine blonde jongetjes’ ervoor dat we regelmatig werden uitgenodigd en overal in de watten werden gelegd.”

Drama

„Twee jaar geleden een weekje in Turkije. Met mijn zus ingecheckt in ons hotel in Kemer. Voordat we ons aan het heerlijke dinerbuffet tegoed zouden doen, liepen we een rondje door het dorp. Bijna terug bij het hotel struikelde ik tegen een betonnen trapje. Gezicht open en schouder beschadigd. Drie uur in Turkije en ik lag al in het kleine plaatselijke ziekenhuis! De rest van de week niets kunnen proeven van de aanlokkelijke buffetten: vloeibaar voedsel door een rietje en gepureerd met een klein lepeltje. Bij douchen en aankleden moest ik worden geholpen.”

Ultieme gadget

„Kleine opvouwbare tasjes. Je kunt er op onverwachte momenten iets in doen wat je graag wilt meenemen. Zoals de prachtige half edelstenen uit die afgelegen mijn in Marokko, de fel gekleurde mondkapjes tegen de luchtvervuiling in Vietnam of dat potje met zilveren oorlepeltjes van de markt in Xian.”

Eng

„De uit de rotswand gehakte bergwegen in Oman. Heel smal, bochtig en vol kuilen, met aan één kant een hoge rots en aan de andere kant een diep ravijn. Ik zat die tochten voortdurend met verkrampte spieren en ingehouden adem.”

Gekste voedsel

„Onze Vietnamese gids vertelde over de soorten ratten en welke je beter niet kunt eten. De smakelijkste zijn de kokosratten die in kokospalmen leven en alleen kokosvlees eten. Bij een volgend restaurant zorgde hij ervoor dat er gebraden rat was. Even eng om de eerste hap te nemen, maar best lekker.”

Tip

„Veel mensen weten niet dat Mexico, naast de met toeristen overspoelde plaatsen, een prachtig land is. Vanwege mijn zoon die in Mexico woont, heb ik veel kunnen zien. Vooral San Miquel, Gueretaro en Guadalajara zijn de moeite waard.”

Ook in de rubriek Mijn Reis? Mail naar vrij@telegraaf.nl.