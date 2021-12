Van een dure naar duurzame kerst: deze online communities helpen je op weg

Op Facebook zijn er een aantal groepen waar je terecht kunt voor inspiratie. Wij zetten een aantal leuke communities voor je op een rij.

Ruilen

Heb je nog oude cadeaus van voorgaande jaren die op zolder liggen te verstoffen, dozen met boeken die je al hebt verslonden of keukenapparaten waar je nooit wat mee doet? Bied ze dan aan op een online markt, zoals op De Duurzame Markt en ruil ze tegen leuke cadeaus.

Zitten er spelletjesfanaten in de familie? Kijk dan bijvoorbeeld eens in de groep Gezelschapsspellen, waar mensen hun spellen tegen een kleine prijs of een goede ruil van de hand doen. Als je eco-vriendelijke spullen hebt om te ruilen en nieuwe onder de boom wilt leggen, dan is de community duurzaam ruilen ook een leuke.

Bekijk ook: Bespaartips voor de dure decembermaand

Pareltjes

Kringlopen zijn een goudmijn voor iedereen die voor de kerstdagen rekening moet houden met een strak budget. Je kan er talloze pareltjes vinden die een tweede leven verdienen, als je even goed zoekt.

Kijk eens rond de Facebook-groep kringloop online. Van zo goed als nieuwe sportattributen tot authentieke opknapmeubels en misschien zelfs wel dat ene limited edition album waar je al zo lang naar op zoek was.

Bekijk ook: Een handleiding voor een stressloze kerst

Creatief

Is alles dat je tegenkomt het toch ‘net niet helemaal’? Een zelfgemaakt cadeau is extra speciaal en bovendien uniek. Je kunt ideeën opdoen in onder andere Kaarten maken en hobby ideeën, Creatief het jaar door of Leuke creatieve knutsels.

Zero waste

Probeer je cadeaus eens te verpakken in een mooie theedoek, een magazine of krant, of papier waarop getekend of geschreven is. In community’s als Zero Waste Nederland vind je nog meer inpak-inspiratie en ideeën voor duurzame versiering waarmee je zelf aan de slag kan. Of, als je minder tijd hebt, kan je ook eens kijken op de pagina van Sustainable Design, waar je duurzaam doorgeef-inpakpapier kunt kopen.

Bekijk ook: Hier moet je op letten bij het uitzoeken van de juiste kerstboom