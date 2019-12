Europa bouwt ruimtestofzuiger

Ⓒ ESA

PARIJS - Europa wil een vaartuig bouwen dat satellieten gaat opruimen. Dit moet de hoeveelheid ruimteafval in een baan rond de aarde terugdringen. Het is de bedoeling dat de schoonmaaksonde, de ClearSpace-1, in 2025 voor het eerst een testvlucht uitvoert. Zulke vaartuigen bestaan nog niet.