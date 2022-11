Dagrecept: Gebakken ei met ui, venkel en wortel

Nigel Slater weet als geen ander hoe je van een paar ingrediënten iets moois op tafel zet. Dit komt uit zijn boek Greenfeast. Schil de wortels, snijd ze in korte stukjes ter grootte. Kook ze 10 minuten in kokend water of tot een mespunt er makkelijk in glijdt, giet af en zet opzij. Snijd de venkelknol in de lengte in vieren. Schil de ui, halveer en snijd elke helft in vieren.

Verhit een paar eetlepels olijfolie in een grote koekenpan op middelhoog tot hoog vuur en voeg de boter toe. Voeg als de boter gesmolten is, de ui en venkel toe en laat ze iets kleuren. Roer af en toe bak het gelijkmatig gaar. Voeg de wortels toe aan de groenten, roer het mosterdzaad erdoor en bak vijf minuten, tot de wortels hier en daar goudgeel zijn.

Breng op smaak met zout en peper. Als de groenten goudgeel zijn en pruttelen verdeel je ze over twee voorverwarmde borden. Zet de pan terug op het vuur en bak de eieren in wat olie naar eigen smaak. Haal ze uit de pan en leg ze bovenop de groenten.

Nodig voor 2 personen:

- 2 flinke wortels

- venkel (een flinke knol

of drie kleine)

- 1 middelgrote ui

- olijfolie

- boter (dun plakje)

- 1 tl geel mosterdzaad

- 2 eieren