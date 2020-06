Binnenkat behandelen tegen teken?

Moet je een binnenkat eigenlijk ook behandelen tegen vlooien en teken?

De kans dat een binnenkat een teek tegenkomt is bijna nul. Teken wachten in hoog gras en struiken totdat er een gastheer langskomt, als een kat niet buiten komt is de kans hierop dus heel klein. Vlooien kunnen door de baasjes het huis ’ingelopen’ worden. Als een hond of kat vlooien heeft, dan zitten de meeste vlooien in de omgeving, de eitjes, larven en poppen zitten tussen kieren en in kleden, maar vijf procent van de vlooienpopulatie bestaat uit volwassen vlooien en zitten op de hond of kat.

Als iemand met vlooien in zijn huis bij je op bezoek komt, of als jij als baasje ergens bent geweest waar vlooien (of eitjes, larven of poppen) zijn, dan kun je deze onder je schoenen meenemen.

Het kan ook erg lang duren (drie maanden) voordat alle vlooien dood zijn als je pas gaat behandelen wanneer er vlooien worden gesignaleerd. Elke vlooienbeet voelt als een speldenprik, en voorkomen is beter dan genezen, dus graag ook binnenkatten behandelen tegen vlooien.

