Premium Het beste van De Telegraaf

Oud-wielerprof René Koppert rijdt De Tour in Brabant

Door Rik Booltink Kopieer naar clipboard

Oud-wielerprof René Koppert: „ Ⓒ foto Rias Immink

De Ronde van Frankrijk en Ronde van Spanje in één dag fietsen klinkt ambitieus. Maar het kan gemakkelijk, in de provincie Noord-Brabant. Oud-wielerprof René Koppert tekende de contouren van beide landen op de landkaart in, over bestaande fietspaden, en biedt met zijn kunst vertier aan sportieve fietsers.