Tips om die telefoon met kerst eens wat vaker weg te leggen (zodat je meer aandacht hebt voor elkaar!)

Marnix Pauwels, die ooit verslaafd was aan zijn telefoon en een paar jaar terug het boekje Leg dat #@!ding nou ’s weg! schreef, pleit ervoor dat we onze telefoon met kerst zo veel mogelijk links laten liggen, zeker tijdens het kerstdiner.

„Die telefoon kan namelijk altijd afgaan. Dus als je iets voelt trillen of een geluidje hoort, dan kun je dat negeren. Althans, dat dénk je. Je vraagt je onbewust af: was dat een e-mail? Een sms’je? En van wie? Op dat moment ben je dus niet meer met je volle aandacht bij het gesprek.”

„We vinden het heel normaal om steeds maar onze telefoon tevoorschijn te halen. Als we ons vervelen, voor het slapen gaan en zelfs als we met vrienden of familie aan tafel zitten.” Asociaal gedrag, noemt Pauwels het. „Als wij met elkaar in gesprek zijn en jij stuurt tussendoor een berichtje naar iemand, dan heb ik daar best begrip voor. Maar het komt niet aardig over. Dan wek je de indruk dat je telefoon belangrijker is dan wie dan ook.”

Moeten we dan allemaal maar onze telefoon thuislaten of uitzetten? Heus niet, vindt Pauwels. „We kunnen domweg niet terug naar een wereld zonder mobieltje. Een foto van de kerstboom maken en die met de wereld delen mag best. Even kijken wat het laatste nieuws is of hoe onze vrienden de kerst doorbrengen ook. Maar leg dat ding vervolgens weer weg. Het is echt niet nodig om daar uren mee bezig te zijn.”

Tips om je mobieltje (vaker) te laten liggen

Zet je telefoon in de vliegtuigmodus of zet de notificaties uit. Wie het rigoureuzer wil aanpakken, kan het mobieltje volledig uitschakelen of zelfs thuislaten.

Stel de standaardpagina’s van je telefoon opnieuw in. Apps die je vaak gebruikt, kun je op een andere pagina zetten. Die extra handeling om je favoriete programma te openen, kan net genoeg zijn om het niet te openen.

Houd een grote schoonmaak. Verwijder een aantal apps waarvan je weet dat ze verslavend zijn.

Dit verhaal heeft eerder in De Telegraaf gestaan.