Last van bladluis? Zo pak je dat aan

Je tuin ziet er misschien mooi uit; toch hebben bladluizen een voorkeur voor planten met een verminderde weerstand, bijvoorbeeld door een tekort aan voeding of water. Ze gaan vaak sterker ruiken, waardoor de vrouwelijke luizen worden aangetrokken. Luizen zijn er in allerlei kleuren: zwart, wit en groen maar er bestaan zelfs rode en paarse bladluizen. Ze planten zich in een hoog tempo voort en drinken het sap van bladeren en bloemen, wat de planten natuurlijk niet ten goede komt.

Met koud water kun je de bladluizen wegspoelen, doe dat wel regelmatig. In het tuincentrum zijn diverse middeltjes tegen bladluizen te koop. Wil je liever natuurlijk aan de gang, dan komen we inderdaad terecht bij de door jou genoemde groene zeep. Los een theelepel op in een liter water en doe de oplossing in een plantenspuit. Spray net zo lang tot het vocht van de plant druipt, en vergeet vooral de onderkant van de bladeren niet. Controleer na tien dagen en herhaal indien nodig.