Terrastegels schoonmaken: hier moet je volgens Zamarra op letten

1. Veel schoonmaaktips voor het terras zijn schadelijk voor de bodem en het grondwater. Zo is schoonmaakazijn niet geschikt vanwege de hoge zuurgraad. Het is zelfs wettelijk verboden om schoonmaakazijn in de tuin te gebruiken.

2. Groene zeep, Biotex en soda zijn minder milieubelastend maar niet bijzonder effectief. Ze hechten zich niet goed aan het oppervlak van de tegels en spoelen tijdens een regenbui weg, om in het riool of grondwater te eindigen. Zout hoopt zich op in de bodem en zorgt voor verzilting.

3. Groene aanslagreinigers kunnen aan alle wettelijke vereisten voldoen, maar kunnen toch zeer schadelijk voor de natuur zijn. Veel van deze reinigers bevatten een ingrediënt dat ernstige brandwonden bij katten veroorzaakt.

4. Door regelmatig met een harde bezem te vegen, kan groene aanslag eenvoudig worden voorkomen. Schrobben met kokend water is ook effectief en niet schadelijk voor het milieu.

5. Ook de hogedrukreiniger is effectief en milieuvriendelijk. Let erop dat de druk niet te hoog is, dan kunnen de poriën van de tegels beschadigen waardoor er juist meer vuil en aanslag in blijft hangen.

Bekijk ook: Vijf dingen die je moet weten als je de terrastegels wil schoonmaken

Bekijk ook: Tips om een een hardhouten terras mooi te houden