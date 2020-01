Recept van de dag: winterposteleinsoep

Ja, spruiten, maar daar hadden we vorige week al een recept van. Zuurkool, hadden we ook vorige week nog. Winterpostelein? Ja, dat is er al! Vaak van de echte grond uit de koude kas, want het wil altijd al heel vroeg groeien.

Nodig voor twee personen:

• 600 g winterpostelein,

• 200 g aardappelen

• 6 dl kippenbouillon,

• 300 g lamsgehakt

• 1 ei

• 2 eetl paneermeel

• zout en peper

• mosterd

• worcestersaus

Bereiden:

Als we er eens soep van maken. Eerst maak je de lamsballetjes, beetje peper, beetje zout, eitje en paneermeel, goed door het gehakt werken en balletjes draaien. Ik ben van de school die de balletjes even in boter bakt, niet door en door gaar, gewoon wat extra smaak geven. Dan zet je kippenbouillon hoog, aardappels erin. Als ze gaar zijn de postelein erbij en de staafmixer erin. Nu op smaak brengen. Paar druppels worcestersaus? Misschien een klein beetje mosterd? Nog wat peper? Doe de balletjes erbij en laat die even echt gaar worden. Niet koken meer, gewoon goed warm. Een heerlijk soepje op een dag dat het buiten wel lente lijkt.