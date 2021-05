Dagrecept: Snelle, lekkere eieren die ook nog eens verrassen

Mooie lieve mensen, prachtige plekken en een overvloed aan spannende, mediterrane smaken. Za’atar is daar een treffend voorbeeld van; een kruidenmengsel van een type wilde oregano, geroosterde sesamzaadjes, sumak (fris-zurig specerij) en zout. Je vindt het in die hele regio. Meng het met olijfolie en je hebt een fantastische dip voor brood.

Net even anders

Maar het gaat met vele gerechten goed... Als je zin hebt in eieren, maar weinig inspiratie hebt: ga dan voor deze (iets) zacht gekookte van Sam Tamimi, die met Tara Wigley dat juweeltje Falastin schreef, over de Palestijnse keuken (Fontaine Uitgevers).

Het is zo makkelijk: je kookt zes eieren 5-6 minuten en houdt ze daarna onder de kraan. Mix de za’atar met het citroensap en de olijfolie en leg weg. Pel je eieren, breek ze grof in vieren en leg ze met de dooier naar boven op een bord. Bestrooi met een beetje zout en peper en besprenkel de eieren met de za’atar-citroendressing. Doe er gesneden bosuitjes en chilivlokken overheen en serveer de eieren met warm Turks brood of pitabroodjes.

Nodig voor 4 personen

- 6 eieren

- 1,5 el citroensap

- 3 el olijfolie

- 1 el za’atar

- 2 bosuitjes (dunne

ringetjes)

- chilivlokken (naar smaak)

- zout / zwarte peper