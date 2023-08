Ingetogen wonen: niet saai en kleurloos, maar juist toonbeeld van stille luxe

Geen overdaad of blingbling in dit nieuwe interieur waarin alles draait om een ingetogen woonstijl. Natuurlijke tinten en materialen verrijken de sfeer en worden de basis in het moderne interieur. De voorkeur gaat uit naar duurzaam gemaakte meubelen en raamdecoratie. Deze ‘stille luxe’ staat voor ruimtelijkheid en zo natuurlijk mogelijk wonen.

Bruin is hot

De warme sfeer in huis heeft de nieuwe trendkleuren aarde en klei in de basis. De bruinleren bank maakt dan ook een grote comeback. De Vino Piemonte bank van de Tafelaar heeft een verweerde look waardoor deze nog meer aansluit op de natuurlijke woonstijl.

Bank Vino Piemonte van De Tafelaar

Donker en licht

Kies voor donkergekleurde houten meubelen en mix met lichte naturellen voor een mooie balans in het interieur. De houten salontafel ontworpen door Clairz interior en Table du Sud heeft een luxe uitstraling door de sculpturale vorm.

Salontafel Table de Sud & Clairz Interior en schaal Bella van Hoogenboezem

Tikkeltje tropisch

Haal nog meer de natuur naar binnen door te stylen met handgemaakte gevlochten manden van riet of rotan en tropische planten. De Rustic Rattan Diamond manden van Riviera Maison heb je in verschillende formaten zodat je er een kleine binnentuin mee kunt maken in een hoek van de kamer.

Mand Rustic Rattan Diamond van Riviera Maison en fauteuil Teddie van Bouwman en Potter

Opvallend natuursteen

We houden steeds meer van natuursteen met een opvallende structuur zoals deze marmeren bijzettafels van Hoogenboezem. De organische vorm maakt de sfeer in de zitkamer nog natuurlijker.

Bijzettafel Coco Maison Lieze van Hoogenboezem

Zoek de balans

Combineer rechte met ronde vormen voor een natuurlijke balans in het interieur. Combineer bijvoorbeeld de strakke houten kast Lena van Piet Klerkx met het ronde vloerkleed uit de collectie van Desso & Ex Nature. Een dagje woonwinkelen in Woonmall Alexandrium geeft je extra inspiratie en interieuradvies voor thuis.

Vakkenkast Lena van Piet Klerkx en rond vloerkleed Desso & Ex Nature

Stylingtip:

Abstracte fotokunst maakt het interieur modern en kunstzinnig. Deze prints met abstracte natuurbeelden uit de Gallerij collectie van Bo Concept zijn een tip als wanddecoratie.