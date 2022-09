Zo geef je onkruid geen kans

In de gronddelen tussen de steentjes van terras en paden kunnen onkruidzaadjes kiemen en groeien. Het is zaak deze ongewenste gasten zeer regelmatig weg te halen, in ieder geval voordat ze verder gaan uitzaaien. Preventie is beter. Een oplossing is de voegen dicht te maken met speciale elastische voegmortel zodat onkruid geen kans meer krijgt.

Blijf wel blad en rommel weghalen zodat pad en terras schoon blijven. Een blijvend probleem is dat er bij hevige regenval grond uit de border over de paden spoelt en er opnieuw een voedingsbodem voor aangewaaide plantenzaadjes ontstaat. In het groene walhalla Tuinen van Appeltern hebben ze hier een mooie oplossing voor: het kielsteekje. Trek na elke onderhoudsbeurt met een spa of schoffel een geultje tussen bestrating en border. Tijdens een regenbui loopt het water met de gronddeeltjes in het geultje.

Een tuin met veel kale stukken grond is een paradijs voor onkruid dat vervolgens weer richting het terras waait. Probeer dat zoveel mogelijk te voorkomen door aanplanting van bodembedekkers.