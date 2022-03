Nooit meer vakantiestress? Neem een foto van je....oven!

Vast herkenbaar: met een trip in zicht zit het hoofd vol. Heb ik alles ingepakt? Niets vergeten? Paspoort bij? Hoe laat moet ik op het vliegveld zijn? Maar ook eenmaal op de bestemming kunnen die gedachten door blijven gaan: is het gas en licht wel uit? Had ik nu de voordeur op slot gedraaid?

En dat terwijl je juist op dat strand ging liggen om van je stress af te komen! Een simpele lifehack helpt je bij je volgende trip. Website Lifehacker tipt om een ’klaar voor vakantie’-fotomap in je telefoon aan te maken. In de aanloop naar de reis maak je immers je huis in orde. Door foto’s van het eindresultaat te maken en die er even bij te pakken op het moment dat je je afvraagt of je nu de stekker van bijvoorbeeld de wasmachine en waterkoker uit het stopcontact hebt gehaald en het fornuis wel uitstaat, maan je jezelf tot rust. Van ovenknopjes tot voordeur: zet alles op de kiek!

Onderzoek van Psychology Today onderstreept de methode. In 2005 werd het fenomeen double checking onder de loep genomen, iets dat je feitelijk doet met bovenstaande truc. Een aantal studenten werd gevraagd de oven uit te zetten en hoewel ze dat netjes deden, bleek datwanneer de onderzoekers vroegen of ze het zeker wisten, ze toch een aantal keer checkten of ze de handeling daadwerkelijk hadden uitgevoerd. Tien tot vijftien keer checkten ze, terwijl hun geheugen daar geen actieve herinnering aan had. Het gevolg: twijfel. Hoe vaker je checkt, hoe minder details het geheugen opslaat, aldus een van de betrokken onderzoekers. Conclusie: minder vaak checken, en dus een foto maken.

Fijne en zorgeloze vakantie!