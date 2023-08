Dagrecept: Geurige schelvisfilet uit de oven

Je kunt dit bovendien ook op vis toepassen, hierdoor krijgt de vis een licht krokante korst en blijft de vis aan de binnenkant sappig. Voor onderstaand recept uit het boek Persiana Elke Dag (Good Cook) van Sabrina Ghayour gebruiken we schelvis, al kun je elke stevige witvis gebruiken.

Verwarm de oven voor tot de hoogst mogelijke temperatuur.

Bekleed een braadslede met bakpapier. Meng alle ingrediënten, behalve de vis, in een kleine kom en breng goed op smaak met zout en peper. Bedek de vis met de marinade, leg in de braadslede en rooster 8 tot 10 minuten, afhankelijk van hoe heet de oven is), tot de vis gaar is. Serveer direct met je favoriete groente, gele rijst of gebakken aardappeltjes.

Nodig voor 2 personen:

- 50 g Griekse yoghurt

- 1 tl ras el hanout

- 1 tl kurkumapoeder

- scheutje citroensap

- 1 el knoflookolie of olijfolie

- 300 g schelvisfilet (of andere witvis, blokjes 4 cm)

- zeezoutvlokken en versgemalen zwarte peper