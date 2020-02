Spreekuur: wat is de kwaliteit van een operatie door robot?

Medisch oncoloog Myriam Chalabi: „In Nederland worden momenteel meer dan 85% van de prostaatoperaties voor prostaatkanker (radicale prostatectomie) uitgevoerd met behulp van een operatierobot. In de grotere centra, zoals in het Antoni van Leeuwenhoek (onderdeel van het prostaatkankernetwerk), worden alle prostaatoperaties uitgevoerd met behulp van de operatierobot. De operatierobot maakt nauwkeuriger opereren mogelijk met een sneller algeheel herstel, een kleinere kans op urineverlies en beter herstel van erectiestoornissen na operatie.

"Ervaring chirurg is veel belangrijker"

Zodoende heeft u een betere uitkomst na een operatie met behulp van een operatierobot, echter nog veel belangrijker is de ervaring van degene die u opereert. Ervaring telt als het gaat om het kunnen sparen van de zenuwbanen die zorgen voor een goede erectie. Het sparen van de zenuwbanen is soms mogelijk, maar soms ook niet. Als de tumor in de prostaat heel erg tegen de rand van het prostaatkapsel aanzit, moeten soms de zenuwbanen worden opgeofferd om ervoor te zorgen dat de tumor kan worden verwijderd. Er zijn tegenwoordig speciale technieken om tijdens de operatie dit ook te controleren.

In gespecialiseerde centra kan de prostaat tijdens de operatie gecontroleerd worden door de patholoog om te zien of te tumor in zijn geheel is verwijderd. Het herstel van de erectie na de prostaatoperatie is afhankelijk van de mate van sparing van de zenuwbanen, maar ook van de leeftijd van de patiënt (mannen onder de zestig hebben een beter herstel) en de kwaliteit van de erectie voor de operatie. Het is namelijk een heel natuurlijk verschijnsel dat de erectie wat minder goed wordt, naarmate de leeftijd vordert. Bovendien hebben soms andere ziekten of medicijnen ook een negatieve invloed op de kwaliteit van de erectie.”

