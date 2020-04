Trend: zet je kliko buiten in gala-kleren

In Australië heeft de gekte flink toegeslagen. De Facebookgroep Bin Isolation Outing van Danielle Askew is uitgegroeid naar 400.000 volgers.

Ⓒ Facebook / Bin Isolation Outing

Aussies in baljurken, verkleed als cartoonfiguren en helden van het filmdoek rijden de grijze, groene of bruine kliko lachend naar de straatrand.

„Mijn vriend zette een foto van de vuilnisbak op Facebook waar we bij schreven dat dat tegenwoordig nog het enige uitje is. We besloten er een groep van te maken. Het is niet normaal hoe snel die uitgroeide.”

Ook de rest van de wereld in lockdown is geïnspireerd geraakt. De Engelstalige groep ’zet je vuilnisbak buiten in je trouwjurk’ kreeg er in een dag al 10.000 leden bij.

Meligheid

De meligheid slaat bij veel mensen ook al aardig toe. „Dag 3278 van de isolatie. Zette de vuilnisbak buiten. We hadden samen koffie in een wel erg lokaal café. Het ging hartstikke lekker tot hij z’n klep open deed. Maar wat nog het ergste is: een paar minuten later werd ie gewoon opgepikt door een ander”, schrijft Renée Robertson.