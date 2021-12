3 x manieren om 2022 feestelijk in te luiden zonder vuurwerk

Confetti (maar dan duurzaam!)

Kleurrijk én met een knal… Een confettikanon klinkt misschien niet zo milieuvriendelijk, maar daar is iets slims voor bedacht: biologisch afbreekbaar vuurwerk. Dit is gemaakt van afbreekbaar materiaal zoals bladeren, gedroogde bloemen en rijstpapier. Het effect is net zo feestelijk, zonder de chemische stoffen en zware metalen dat echt vuurwerk met zich meebrengt.

Sterretjes

Sterretjes zijn een echte oud en nieuw-klassieker. Hoe leuk is het om sterretjes aan te steken als (of vlak voordat) de klok twaalf uur slaat. Sterretjes geven extra sfeer en zijn bovendien een stuk duurzamer dan knal- en siervuurwerk. Ook leuk: mooie foto’s gegarandeerd!

Lichtshow

Op meerdere plekken werd vorig jaar iets heel bijzonders georganiseerd om 2021 in te luiden: in plaats van vuurwerk, konden mensen genieten van een spectaculaire lichtshow.

Nu weten we heus wel dat je thuis in je achtertuin niet heel gemakkelijk zelf zo’n show in elkaar zet, maar je kunt het proberen. Op internet vind je talloze tips hoe je te werk gaat en wat je ervoor nodig hebt. Ook nog eens een stuk beter voor het milieu dan het afsteken van vuurwerk!