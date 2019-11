Recept van de dag: aardappelkoekjes

Nodig voor vier personen of acht koekjes:

• 750 gr vastkokende aardappels

• 3 eetl olie

• 4 bosuitjes, heel fijn gehakt

• 1 theel groene Tabasco

• 2 theel gemalen komijn

• 2 volle eetlepels gehakt korianderblad

• 2 theel milde kerriepoeder

• 1 diep bord met paneermeel of broodkruim

• 2 eieren, losgeklopt

• zout en peper

Bereiding:

Je begint met het koken van de aardappels. Als ze gaar zijn wrijf je het velletje eraf en stamp je ze tot kruim. Het lekkerste voor dit soort gerechten zijn vreemd genoeg vastkokers en niet de kruimige aardappel. Laat even staan.

Doe een scheut olie in de pan en zet er de bosuitjes in aan. Bosui is lekker, heb je die niet dan is sjalot even lekker, wel heel fijnsnijden. Doe er de komijnpoeder bij. Hak de het korianderblad heel fijn. En nu doe je de grove puree bij de olie, en de ui met het korianderblad, de druppels groene tabasco, een beetje zwarte peper en wat zout.

Laat afkoelen en vorm er schijven van. Bestrooi met wat bloem. Nou verder heb je dan een schaal broodkruim klaar staan en twee eieren losgeklopt. Meng het paneermeel, of het broodkruim, met een milde kerrie. Haal de aardappelschijven door het ei, dan door het broodkruim.

Bak in geklaarde boter of in goeie olijfolie tot ze rondom mooi bruin zijn. Serveer met een pittige tomatensalsa. Ben je weer vrolijk?