Senioren dol op sociale media: ’Je wereld wordt zoveel groter’

Renée Ketelaar zweert bij sociale media. „Ik heb via Facebook oude vrienden teruggevonden en op Twitter nieuwe gemaakt.” Ⓒ Roel Dijkstra

Het gebruik van sociale media door senioren neemt een grote vlucht. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek was vorig jaar 76 procent van de 65- tot 75- jarigen actief op een platform als Facebook, Twitter, Instagram of Snapchat. In 2014 was dit nog maar 40 procent. Wat trekt senioren zo aan in sociale media? „De hele wereld ligt voor mij open.”