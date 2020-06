Onderzoek: dit zijn de zomerplannen van Nederlanders

Zeker 60% van de respondenten heeft een besluit genomen op vakantie te gaan, zo blijkt uit het onderzoek van Vakantieveiligen.nl. Dat lijkt veel, maar dat is in tegenstelling tot vorig jaar, toen 83,7% wilde vakantieplannen had, wel anders. Wat opvalt: Nederlanders wachten het liefst nog even voor ze de grens weer oversteken.

Door alle coronamaatregelen en -risico’s die bij het reizen komen kijken, zijn Nederlanders nog angstig het vliegtuig te pakken. Slechts een kleine 3% is van plan om een reis buiten Europa te boeken. De vakantiedagen zijn dit jaar bedoeld voor rust in eigen land. Vakantie op eigen bodem is zodoende populairder dan ooit: 67% kiest voor een staycation, een verdubbeling met de cijfers van vorig jaar. Als Nederlanders dan mogen kiezen voor een vakantie buiten Nederland is de Costa del Sol de meest genoemde bestemming.

Driekwart van de Nederlanders vindt het dit jaar zonde om geld uit te geven aan reizen. De zomer van dit jaar staat voor veel thuisblijvers in het teken van klussen aan het huis en de tuin omtoveren tot een eigen paradijs. Evenals het sparen voor een grotere reis voor in de toekomst: dat staat dit jaar hoger in het vaandel onder de thuisblijvers.