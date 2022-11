Het zijn net mensen: ook ratten 'dansen' op muziek

Japanse onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Tokio hebben geanalyseerd hoe ratten reageren op muziek. De wetenschappers speelden voor tien ratten vijf muziekstukken af in verschillende snelheden: Born This Way (Lady Gaga), Beat It (Michael Jackson), Another One Bites the Dust (Queen), Mozarts Sonate voor twee piano's in D Major en Sugar (Maroon 5).

De ratten kregen kleine draadloze metertjes die ritmische bewegingen konden vastleggen. Wat bleek? De diertjes reageerden elke keer in het tempo van de muziek door hun hoofd te bewegen, zo schrijven de onderzoekers in het tijdschrift Science Advances. De ratten zouden de voorkeur geven aan beats met 120 slagen per minuut, omdat de hoofdbewegingen bij het afspelen van die muziekstukken het meest zichtbaar waren.

Hoofdonderzoeker Hirokazu Takahashi stelt zelfs de ratten die nog nooit eerder muziek hadden gehoord, met hun koppie bewogen bij het horen van muziek. Volgens Takahashi is het dan ook een aangeboren vermogen van ratten om ritmisch te bewegen.

