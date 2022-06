Fotograaf zet wetenschappers in de spotlights

De tentoonstelling over de geportretteerde geleerden is onderdeel van het 180-jarig bestaan van de TU Delft. Met zo’n duizend energiewetenschappers is de TU een van de grootste onderzoeksinstituten in Europa op dit gebied. „Zij bedenken, ontwerpen, maken en implementeren. Of het nu gaat om wind- en zonne-energie, waterstof, nieuwe synthetische brandstoffen of kernenergie: onze onderzoekers werken elke dag aan slimme oplossingen voor wereldwijde uitdagingen”, zegt Dave Boomkens, mede-initiatiefnemer van de foto-expositie.

De tentoonstelling toont niet alleen unieke portretten van de Delftse helden, maar ook hun verhalen. „En daarbij laten we niet, zoals voorheen gebruikelijk was, enkel de baanbrekende onderzoeksresultaten zien, maar juist ook de worsteling die de wetenschapper doormaakt. Je maakt kennis met een hoofdpersoon die eigenwijs is, lef heeft en beschikt over een echte can do-mentaliteit. Je ziet een wetenschapper die de wereld beter wil maken door ’m beter te begrijpen.”

"Expositie bij Haagse ministeries"

Een van de wetenschappers die een podium krijgt is dr. Ivan Langelia, die met wiskundige berekeningen en experimenten een waterstofmotor hoopt te ontwikkelen waarmee vliegtuigen veilig en efficiënt de lucht in kunnen. Op de foto is Langelia te zien, terwijl hij een op Marktplaats gekocht vliegtuigje – door de fotograaf voorzien van een flesje water - vasthoudt. „Hij had er in het begin wel moeite mee, ook omdat wetenschappers niet geïnteresseerd zijn om zichzelf op de voorgrond te zetten”, zegt Auperlé. Maar als hij hen eenmaal heeft overtuigd van het doel – het onderzoek zichtbaar maken voor buitenwereld – gaan ze volgens hem ’all the way’.

Dat de fotograaf daarbij ’op het randje werkt’ blijkt ook uit de ’gele stroom (elektriciteit winnen uit urine) van Niels van Linden. Het kostte behoorlijk wat tijd om de onderzoeker ’het toilet in te krijgen’. „Ik wilde hem het liefst in een labjas voor een urinoir fotograferen, maar toen ik hem vroeg te doen alsof hij aan het plassen was, vond ’ie dat echt een brug te ver. Dat vond ik wel jammer omdat het een typisch in de filmwereld is om mannen op hun rug te filmen terwijl ze achteromkijken tijdens het plassen.”