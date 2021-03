7 x natuuretiquette

1. Blijf op de paden

Meer nog dan anders belangrijk in dit broedseizoen omdat dieren hun energie nodig hebben voor het voeden en verzorgen van hun jongen. Je wilt niet dat de kleintjes het niet overleven omdat ouders al hun energie kwijt zijn aan het verjagen van ’indringers’.

2. Ga vroeger of juist later op pad

Daarmee spreid je de drukte en neem de druk op natuurgebieden af. Je treft in de ochtend- en avondschemering bovendien het mooiste licht en de grootste kans om dieren zoals reeën en eekhoorns te zien. Uiteraard zorg je er ook dan voor dat je ze niet stoort (zie punt 1)

3. Ga ergens anders heen

Vooral bij bezoekerscentra en centrale startpunten van routes is het vaak (te) druk. Zoek daarom een andere plek om de natuur in te gaan. Hou het bijvoorbeeld dichterbij huis of begin je wandeling halverwege een route.

4. Het enige dat je achterlaat in de natuur zijn je voetafdrukken

Het is in Scandinavië een gevleugeld gezegde. Vergeet dus ’Met hetzelfde gemak gooi je het in de afvalbak’, want met hetzelfde gemak neem je het ook mee naar huis en voorkom je dat overvolle prullenbakken alsnog voor problemen in de natuur zorgen.

5. Houd je hond onder controle

Laat een hond alleen los als je hem helemaal onder controle hebt. Ⓒ foto Getty Images

Dat honden ergens los mógen lopen, betekent niet dat ze geen schade kunnen aanrichten. Want wie weet wat je viervoeter heeft uitgevreten toen hij even een minuutje uit het zicht was? Laat je hond alleen los als je hem volledig onder controle hebt en doe hem anders gewoon een riempje om.

6. Nooit, maar dan ook nooit voeren

Natuurlijk is het bijzonder om dieren van dichtbij te zien, maar lokken met voedsel is een absolute no-go. In de eerste plaats omdat ons eten veel te vet/zoet/zout is en dus slecht voor de gezondheid. Maar minstens zo groot is het probleem is dat dieren eraan wennen dat ze worden gevoed door mensen en dus steeds dichterbij komen en brutaler worden. Een goed voorbeeld zijn de patatvossen die mensen angst aanjagen omdat ze op zoek naar eten brutaal dichtbij durven komen.

7. Denk na over die foto die je maakt

Een vogel die steeds opnieuw een duikvlucht maakt boven je hoofd. Beter wordt het niet voor een fotograaf, zou je denken. Maar grote kans dat deze vogel zijn broodnodige energie aan het verspillen is om jou weg te jagen bij zijn nest. Dat wil je toch niet? Hetzelfde geldt voor fotograferen bij voederplaatsen of van nesten. Daarom: blijf op de paden en maak een foto alleen als je zeker weet dat je dieren op geen enkele manier stoort.