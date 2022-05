Is dit de beste manier om een hamburger te eten?

Je kunt er natuurlijk voor kiezen om eerst het bovenste gedeelte van je broodje te eten en daarna pas de rest om geknoei te voorkomen, maar volgens fastfoodketen TGI Fridays is er maar één goede manier om je tanden in een hamburger te zetten: door je broodje ondersteboven te draaien. De top van je broodje is beter in staat om het totale gewicht van de hamburger te dragen, waardoor de kans kleiner is dat-ie volledig uit elkaar valt.

Het zou ook voor een betere smaaksensatie zorgen. De ’hamburgerexperts’ leggen op hun Instagramaccount uit: „Het bovenste gedeelte van je broodje, dat dikker is, neemt meer sappen op van de burger waardoor de smaak langer behouden blijft. Als je je burger dus ondersteboven eet, absorbeert je broodje dus meer smaken en sappen van je toppings als je erin bijt.”

Waarom worden de burgers dan geserveerd zoals we ze kennen? Puur voor de ethiek, stellen de kenners.