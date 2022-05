Dit kun je doen tegen vastgehechte takjes van de klimop aan de muur

Jan: „Ik had klimop (hedera) aan een muur die ik zoveel mogelijk heb verwijderd. Nu blijven er restanten zitten zoals kleine vastgehechte takjes en een soort worteltjes waarmee de klimop aan de muur vastzat. Ik ben met een plamuurmes en een staalborstel aan de gang gegaan, maar met bar weinig resultaat. Ik denk eraan om de hogedrukspuit te gebruiken.”

Zamarra: Op zich is de hogedrukspuit geen gek idee, mits de muur niet te poreus is. Let vooral op dat u de voegen niet beschadigt. Het alternatief is wegbranden met een onkruidbrander en dan met de staalborstel de muur schoonmaken.

