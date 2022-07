Paul (38) bouwde zelf zijn tuinhuisje: ’Een allegaartje van materialen’

Thuis & Tuin

Stylingtips voor een tropische sfeer in de tuin

Het is warm buiten! Een leuk moment om in de tuin uit te pakken met leuke accesoires. Zo waan je je als snel op vakantie in een ver oord, maar dan in je eigen achtertuin! Trendwatcher Monique van der Reijden vertelt over de laatste woontrends en geeft tips.